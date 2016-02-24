国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但仍面临供给带来的压力

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透新加坡2月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小升不到0.5%，而汽油裂解价差跳涨近10%，两者均触及了六日高位，分别报每吨63.95美元和每桶7.26美元，反映出了布兰特原油价格的下降。
基本面来看，充足的供给仍然对价格构成了压力。
下个月从包括欧洲在内的西方运往亚洲的供给目前较低至不超过150或160万吨，但仍面临供给方面的问题。1月和2月的到岸量分别为创纪录的220万吨和170万吨。
下个月到岸船货的减少一度提振价格，但很短暂，交易员表示因稳定的需求未能跟上过剩的供应。
“需要倒是有，但供给更多，”一位北亚的交易员说。
交易员称，韩国的乐天化学和韩华道达尔各自购买了一艘4月上半月到岸大山的石脑油船货，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3美元。
4月上半月运抵韩国的船货贴水已经本周早些时候的2美元及上周的持平水平走阔。
台湾的两个买家--中油和台塑本周也入市。
中油标购35,000吨4月船期的全程石脑油和另一艘35,000吨4月5-25日到岸高雄的重级别石脑油船货。
台塑也在洽购4月石脑油船货，交易员表示成交的价格有可能为贴水5美元。
新加坡现货市场有六笔交易。
BP以每桶40.10美元的价格，买入两艘3月18-22日船期的92号汽油船货。
贡渥以每桶39.90美元的价格，向Socar出售一艘92号汽油船货，船期为3月10-14日。
壳牌以离岸价(FOB)每桶较92号汽油报价升水2.50美元的价格，从Reliance购入一艘船期为3月17-21日的95号汽油船货。
Petro-Diamond以每吨309.50美元的价格，向伊藤忠出售一艘4月上半月石脑油船货，并以平价水准与BP签署了4月下半月/5月下半月价差合约。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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