欧洲已公布经济指标--2016/2/24

企业并购：中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.3 p +0.4 r +1.5 p 英国 第四季 +0.5 p +0.4 f +1.9 p 德国 第四季 +0.3 f-@ +0.3 f-@ +2.1 f-@ 法国 第四季 +0.2 p +0.3 f -- 意大利 第四季 +0.1 p +0.2 r +1.0 p 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 1月 -- +0.2 f +0.4 p 英国 1月 -0.8 +0.1 +0.3 德国 1月 -0.8 f -0.1 f +0.5 f 法国(HICP) 1月 -1.1 f +0.3 f +0.3 f 意大利(HICP) 1月 -2.2 f -0.1 f +0.4 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 12月 -0.8 -0.2 -3.0 英国 11月 -0.1 -0.2 r -1.0 德国 1月 -0.7 -0.5 -2.4 法国 12月 -1.2 +0.1 -2.8 意大利 12月 -0.7 -0.4 r -3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 1月 10.4 10.5 英国 10-12月 5.1 5.1 德国 1月 6.2 @ 6.3 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 12月 11.4 11.4 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。