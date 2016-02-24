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市场报道 | 2016年 2月 24日 星期三 21:56 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/2/24

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第四季            +0.3  p           +0.4  r             +1.5  p
 英国             第四季            +0.5  p           +0.4  f             +1.9  p
 德国             第四季            +0.3  f-@         +0.3  f-@           +2.1  f-@
 法国             第四季            +0.2  p           +0.3  f               --  
 意大利           第四季            +0.1  p           +0.2  r             +1.0  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        1月              --              +0.2  f             +0.4  p
 英国                1月            -0.8              +0.1                +0.3  
 德国                1月            -0.8  f           -0.1  f             +0.5  f
 法国(HICP)          1月            -1.1  f           +0.3  f             +0.3  f
 意大利(HICP)        1月            -2.2  f           -0.1  f             +0.4  f
                                                                                
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区             12月            -0.8              -0.2                -3.0  
 英国               11月            -0.1              -0.2  r             -1.0  
 德国                1月            -0.7              -0.5                -2.4  
 法国               12月            -1.2              +0.1                -2.8  
 意大利             12月            -0.7              -0.4  r             -3.3  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              1月            10.4              10.5                      
 英国            10-12月             5.1               5.1                      
 德国                1月             6.2  @            6.3  @                   
 法国             第三季            10.6              10.4  r                   
 意大利             12月            11.4              11.4  r                   
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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