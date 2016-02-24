版本:
中国
货币新闻 | 2016年 2月 24日 星期三 23:53 BJT

标题新闻：美国上周汽油库存减少220万桶，为11月初来首次下降，因炼厂减产－EIA

美国能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐