更正-金属期市：期铜跟随原油和股市走低，期锡攀升

(更正：因译文有误，最后一段期铅报价应为“三周低位”，非“三个月低位”)

* LME镍库存急增近1万吨

* 铅价触及三周低位

路透伦敦2月24日 - 期铜周三进一步回吐近期涨幅，因担心中国春节假期后的需求力度及投资者规避风险资产。

期镍价格下挫，因库存增加。期锡没有跟随基本金属市场的跌势，此前一印尼冶炼厂关闭。

“日圆、美元和黄金价格均走高，反映避险资产再次全面受到青睐，”法国兴业银行驻伦敦的金属研究部门主管Robin Bhar说。

“除了周一交投活跃外，我们再未见到如此高的成交量，所以中国在春节过后的买兴仍然存在许多不确定性，”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.1%，报每吨4,641美元，从周一触及的两周高位继续回落，周二跌幅为1%。

金属价格也受油价下跌拖累，之前沙特排除减产的可能性和一行业报告称美国原油库存触及纪录高位，突显供应过剩的问题。

LME期镍 下挫1%，收报每吨8,525美元，此前数据显示LME镍库存增加接近9,864吨，至445,260吨。

LME期锡 急升1.7%，收报每吨16,000美元，盘中升至16,145美元日内高位，接近周二触及的四个月峰值。

期锡上涨，此前锡价下跌促使一印尼冶炼厂关闭，可能令全球供应短缺的情况加剧。LME现货锡较三个月期锡CMSN0-3升水上升至175美元/吨，为10月来最高，显示供应紧张。

LME期铝 攀升1.3%，收报每吨1,567美元，本周稍早数据显示，1月全球铝产量同比下降1.6%。

“这是连续第三个月同比下降，归因于中国，中国1月铝产量同比减少4.5%，”德国商业银行表示。