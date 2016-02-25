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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:33 BJT

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览

路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报736.53点，下跌1.11%。

中国股市：沪综指收创一个月新高，两会将近令投资者怀有政策期待

中国汇市：人民币续收跌失守6.53元关口，G20会议前料围绕中间价波动

香港股市：恒指追随全球市场跌势收低1.2%，能源类股再度领跌

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巴西股市：表现逊于拉美地区其他股市，此前穆迪将巴西评级下调两个级距，成为第三家将巴西主权债评级下调至垃圾级的主要评级机构。指标股指Bovespa指数 收报42,084.556点，下跌1.03%。

巴西汇市：巴西雷亚尔扳回稍早跌幅，微幅收升0.1%，因油价涨幅一度高达3%。雷亚尔兑美元 收报3.9558/68，上日收报3.9603/27。

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南非股市：指标Top-40指数 收报42,452.61点，下跌1.16%；大盘综合指数 收报47,995.82点，下跌0.88%。

南非汇市：政府公布的严格预算案旨在避免遭到降评，但未能消除投资人疑虑，南非兰特兑美元 一度跌逾3%。纽约尾盘报15.5955。

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印度股市：跌逾1%，连涨四日后已续第二天下跌，下周联邦预算出炉前投资者坐立难安，油市涨势消退亦给市场带来压力。BSE指数 收报23,088.93点，下跌1.37%；NSE指数 收报7,018.7点，下跌1.28%。

印度汇市：卢比变动不大，出口商的美元卖盘，抵销了石油相关的月底美元买盘。卢比兑美元 收报68.56/68.57，上日收报68.57/68.58。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报737.73点，下跌3.12%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报389.72点，下跌2.31%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.711，贬值0.55%；卢布兑欧元 报83.4，贬值0.41%。(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)

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