金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报736.53点，下跌1.11%。
中国股市：沪综指收创一个月新高，两会将近令投资者怀有政策期待
中国汇市：人民币续收跌失守6.53元关口，G20会议前料围绕中间价波动
香港股市：恒指追随全球市场跌势收低1.2%，能源类股再度领跌
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巴西股市：表现逊于拉美地区其他股市，此前穆迪将巴西评级下调两个级距，成为第三家将巴西主权债评级下调至垃圾级的主要评级机构。指标股指Bovespa指数 收报42,084.556点，下跌1.03%。
巴西汇市：巴西雷亚尔扳回稍早跌幅，微幅收升0.1%，因油价涨幅一度高达3%。雷亚尔兑美元 收报3.9558/68，上日收报3.9603/27。
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南非股市：指标Top-40指数 收报42,452.61点，下跌1.16%；大盘综合指数 收报47,995.82点，下跌0.88%。
南非汇市：政府公布的严格预算案旨在避免遭到降评，但未能消除投资人疑虑，南非兰特兑美元 一度跌逾3%。纽约尾盘报15.5955。
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印度股市：跌逾1%，连涨四日后已续第二天下跌，下周联邦预算出炉前投资者坐立难安，油市涨势消退亦给市场带来压力。BSE指数 收报23,088.93点，下跌1.37%；NSE指数 收报7,018.7点，下跌1.28%。
印度汇市：卢比变动不大，出口商的美元卖盘，抵销了石油相关的月底美元买盘。卢比兑美元 收报68.56/68.57，上日收报68.57/68.58。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报737.73点，下跌3.12%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报389.72点，下跌2.31%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.711，贬值0.55%；卢布兑欧元 报83.4，贬值0.41%。(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。