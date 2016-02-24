全球金融：德国央行总裁警告零利率打击银行获利

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透法兰克福2月24日 - 德国央行总裁魏德曼周三警告称，如果利率保持在极低水准时间过长，则银行获利将会萎缩。此言暗示他支持最终改变政策路线。
魏德曼的言论表明，德国非常严肃地看待低率多年来处于低位造成的后果。最近银行类股重挫，德意志银行 亦在劫难逃。
“低利率阶段保持的时间越长，利率下降得越多...银行获利就会越少，”魏德曼表示。他亦为欧洲央行(ECB)管委会成员。
下月初，欧洲央行管委会将开会决定是否进一步宽松政策，比如扩大公债购买计划或进一步降息。
魏德曼提到一项针对德国银行业者的调查。受访者预期到2019年税前获利将萎缩25%。
他说，如果低利率保持到2019年，银行获利可能下降达一半。此时若进一步调降借款利率，将使银行业者的业绩变得更糟。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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