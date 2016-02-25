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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月25日-3月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家     规模   发行细节
 2/25           美国            发售七年期公债
 2/25           日本            标售三个月期贴现国库券
 2/25           日本            标售两年期公债
 2/25           意大利          标售国库券
 2/26           意大利          标售中长期债券
 2/29           法国            标售国库券(BTF)
 3/1            日本            标售10年期公债
 3/3            日本            标售三个月期贴现国库券
 3/3            日本            加强流动性标售
 3/3            法国            标售长期政府债券(OAT)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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