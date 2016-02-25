《新兴市场重要经济事件预告》--2月25日-3月3日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月25日(四)
开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。
2月26日(五)
上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。
上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。
2月29日(一)
暂无重要经济事件。
3月1日(二)
安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
3月2日(三)
迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。
3月3日(四)
基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。