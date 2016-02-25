《全球重要经济事件一览表》--2月25日-3月3日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月25日(四)
纽约--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)。
纽约--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)。
亚特兰大--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行业前景会议中致欢迎辞(1315)。
日本鹿儿岛市--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说。
布雷根茨--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就欧洲利率政策和中国问题发表讲话(1745)。
2月26日(五)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)。
纽约--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)。
伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。
上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。
纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。
2月29日(一)
暂无重要经济事件预告。
3月1日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。
3月2日(三)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。
3月3日(四)
伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。
那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。