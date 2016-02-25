《中国报摘》--其他报纸重要消息2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**上海证券报**
--香港财政司司长曾俊华表示，特区政府已与中央有关部委商讨推行深港通和优化沪港通的相关事宜。有关的筹备工作，香港方面已经准备就绪，待中央宣布后会尽快推行。
**证券时报**
--开年首月在高现金价值产品的推动下，保险行业保费收入再次暴增，中国保监会公布的最新数据显示，1月全国原保险保费收入6,376.73亿元人民币，同比大增59.20%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。