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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:21 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月25日

**上海证券报**

--香港财政司司长曾俊华表示，特区政府已与中央有关部委商讨推行深港通和优化沪港通的相关事宜。有关的筹备工作，香港方面已经准备就绪，待中央宣布后会尽快推行。

**证券时报**

--开年首月在高现金价值产品的推动下，保险行业保费收入再次暴增，中国保监会公布的最新数据显示，1月全国原保险保费收入6,376.73亿元人民币，同比大增59.20%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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