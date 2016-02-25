《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月25日

*工商时报：

--国际形势波动大，台股市况不佳，中信金 公告已向金管会撤销现增计画。这是今年首家金控主动撤回现增案，先前富邦金 则是在1月变更现增方式，由发行普通股现增改为发行甲种特别股。金融业者指出，大环境已冲击后续金控现增和并购计画，今年股东会各金控对现增可能也改采较保守的作法。

--总统当选人蔡英文昨日表示，520上任以后，新政府将尽速在行政院成立专责办公室负责对外经贸谈判，先运用现有组织进行重组，必要时再修法，重整谈判体系。对敏感度高及重大议题，也应先讨论，以整体运作方式达成目标。

*经济日报：

--蔡英文办公室政策执行长张景森昨日表示，旅行业管理规则已经到了非常僵化、没有弹性的地步，520上台之后，要全面解放旅游业，马上就要做。

--工总、商总、工商协进会、中小企业总会、工业协进会、电电公会与贸协下周将向蔡英文与新政府提出建言，商总理事长赖正镒昨日指出，工商界对新政府最关切的两件事是两岸政策与内阁名单，期许蔡英文就任后的施政能融合兼顾，对外开放松绑，对内落实改革。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。