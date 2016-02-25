《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
*工商时报：
--国际形势波动大，台股市况不佳，中信金 公告已向金管会撤销现增计画。这是今年首家金控主动撤回现增案，先前富邦金 则是在1月变更现增方式，由发行普通股现增改为发行甲种特别股。金融业者指出，大环境已冲击后续金控现增和并购计画，今年股东会各金控对现增可能也改采较保守的作法。
--总统当选人蔡英文昨日表示，520上任以后，新政府将尽速在行政院成立专责办公室负责对外经贸谈判，先运用现有组织进行重组，必要时再修法，重整谈判体系。对敏感度高及重大议题，也应先讨论，以整体运作方式达成目标。
*经济日报：
--蔡英文办公室政策执行长张景森昨日表示，旅行业管理规则已经到了非常僵化、没有弹性的地步，520上台之后，要全面解放旅游业，马上就要做。
--工总、商总、工商协进会、中小企业总会、工业协进会、电电公会与贸协下周将向蔡英文与新政府提出建言，商总理事长赖正镒昨日指出，工商界对新政府最关切的两件事是两岸政策与内阁名单，期许蔡英文就任后的施政能融合兼顾，对外开放松绑，对内落实改革。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。