《香港报摘》--经济日报2月25日

**头版头条**

--财政司司长曾俊华昨日发表任内第9份预算案，在305亿港元盈余下，推出388亿港元一系列纾缓措施，当中约8成开支的措施，倾向中产，商界也占约一成二，基层受惠却减。

**其他**

--预算案连推两项零售债券，除连续6年发行通胀挂鈎债券（iBond）外，港府一如预期宣布年内首次发行3年期「银色债券（Sliver Bond）」，供年满65岁居民参与，回报同样与通胀挂鈎。消息指，银色债券保证回报至少2%，较传统iBond多出1%，长者可同时申购两者。

--本港银行续全方位抢定期存款，工银亚洲新推逾1%息的港元优惠；永隆加人民币定存息、新息率重返4%，市料业界乘英镑积弱，游资急觅替代货币而伺机吸存。

--香港零售业疲软，本地服装股堡狮龙 截至去年底止中期纯利大跌84%至1,407万港元，派特别中期息每股1.22港分。占集团收入逾七成的港澳业务，隔逾6年同店销售首次下跌，跌幅达14%。

--证监会公布，完成建议修订淡仓申报规则的谘询，并发出谘询总结。证监会决定，扩大淡仓申报范围，由现时的大型股份扩大至所有联交所上可进行卖空的证券，适用于股票的申报界綫将维持不变（即持股票市值的0.02%或3,000万港元），而集体投资计划的申报界綫将定于3,000万港元。（完）

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