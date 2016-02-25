《香港报摘》--经济日报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**头版头条**
--财政司司长曾俊华昨日发表任内第9份预算案，在305亿港元盈余下，推出388亿港元一系列纾缓措施，当中约8成开支的措施，倾向中产，商界也占约一成二，基层受惠却减。
**其他**
--预算案连推两项零售债券，除连续6年发行通胀挂鈎债券（iBond）外，港府一如预期宣布年内首次发行3年期「银色债券（Sliver Bond）」，供年满65岁居民参与，回报同样与通胀挂鈎。消息指，银色债券保证回报至少2%，较传统iBond多出1%，长者可同时申购两者。
--本港银行续全方位抢定期存款，工银亚洲新推逾1%息的港元优惠；永隆加人民币定存息、新息率重返4%，市料业界乘英镑积弱，游资急觅替代货币而伺机吸存。
--香港零售业疲软，本地服装股堡狮龙 截至去年底止中期纯利大跌84%至1,407万港元，派特别中期息每股1.22港分。占集团收入逾七成的港澳业务，隔逾6年同店销售首次下跌，跌幅达14%。
--证监会公布，完成建议修订淡仓申报规则的谘询，并发出谘询总结。证监会决定，扩大淡仓申报范围，由现时的大型股份扩大至所有联交所上可进行卖空的证券，适用于股票的申报界綫将维持不变（即持股票市值的0.02%或3,000万港元），而集体投资计划的申报界綫将定于3,000万港元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。