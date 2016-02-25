《香港报摘》--信报2月25日

**头版头条**

--财政司司长曾俊华昨日在任内第九份《财政预算案》中明言，本港今年经济情况难言乐观，预测全年经济增长仅1%至2%，最坏情况下甚至有机会出现负增长。

**其他**

--创兴银行 去年股东应占盈利11.93亿港元，按年下跌56.5%；若扣除前年出售创兴银行中心的收益，则增长50.6%，但全年派息按年减少3.3%，以预留资金拓展业务。

--ASM太平洋 公布去年纯利9.56亿港元，按年下跌40.24%，主要受累后工序设备盈利大跌48.9%及关闭深圳厂房录得4,976万港元重组开支。

--信置 公布截至去年12月底止半年业绩，撇除投资物业公平值变动的基础纯利30.07亿港元，按年大增75.4%，每股基础盈利0.493港元；中期息每股派13分，可选择以股代息。

--受经营及融资活动滙兑亏损所影响，玖龙纸业 截至去年12月底止半年盈利3.27亿元人民币，按年减少53.2%；派中期股息2分人民币，与去年度上半年相同。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘