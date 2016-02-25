《香港报摘》--信报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**头版头条**
--财政司司长曾俊华昨日在任内第九份《财政预算案》中明言，本港今年经济情况难言乐观，预测全年经济增长仅1%至2%，最坏情况下甚至有机会出现负增长。
**其他**
--创兴银行 去年股东应占盈利11.93亿港元，按年下跌56.5%；若扣除前年出售创兴银行中心的收益，则增长50.6%，但全年派息按年减少3.3%，以预留资金拓展业务。
--ASM太平洋 公布去年纯利9.56亿港元，按年下跌40.24%，主要受累后工序设备盈利大跌48.9%及关闭深圳厂房录得4,976万港元重组开支。
--信置 公布截至去年12月底止半年业绩，撇除投资物业公平值变动的基础纯利30.07亿港元，按年大增75.4%，每股基础盈利0.493港元；中期息每股派13分，可选择以股代息。
--受经营及融资活动滙兑亏损所影响，玖龙纸业 截至去年12月底止半年盈利3.27亿元人民币，按年减少53.2%；派中期股息2分人民币，与去年度上半年相同。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。