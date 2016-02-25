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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:59 BJT

《全球汇市》退欧担忧拖累英镑徘徊在七年低位，其他货币企稳

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1010 1.1011 -0.01 +1.38 1.0860

美元/日圆 112.04 112.17 -0.12 -6.87 120.30

欧元/日圆 123.40 123.49 -0.07 -5.42 130.47

美元/瑞郎 0.9892 0.9887 +0.05 -1.26 1.0018

英镑/美元 1.3920 1.3926 -0.04 -5.55 1.4738

美元/加元 1.3704 1.3700 +0.03 -0.98 1.3839

美元/离岸人民币 6.5380 6.5323 +0.09 -0.46 6.5680

澳元/美元 0.7173 0.7196 -0.32 -1.40 0.7275

新西兰元/美元 0.6662 0.6652 +0.15 -2.39 0.6825

澳元/日圆 80.410 80.690 -0.35 -8.23 87.620

新西兰元/日圆 74.670 74.630 +0.05 -8.92 81.980

英镑/日圆 156.01 156.18 -0.11 -11.97 177.22

澳元/新西兰元 1.0765 1.0797 -0.30 +0.95 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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