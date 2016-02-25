中信期货：中国期指主力空头实力增强，后市多空争夺料更加激烈

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自2月25日的《期货日报》：
本周期指继续呈现振荡偏强的格局，虽然波动加大，但仍维持了重心上移的趋势。周三，股指呈现“V”形走势，凭借尾盘拉升顽强收涨，最终沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.65%、0.58%和0.67%。期指三品种当月合约分别上涨0.58%、0.64%和0.63%，涨幅与现指相比略偏小。
综合分析，期指总持仓连续三天回升，多头持续增仓对于市场上行形成支撑。从主力席位看，空方主力实力又明显增强。因此，预计后市期指多空主力争夺将更加激烈，波动将加剧。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。