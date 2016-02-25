中信期货：中国期指主力空头实力增强，后市多空争夺料更加激烈

本周期指继续呈现振荡偏强的格局，虽然波动加大，但仍维持了重心上移的趋势。周三，股指呈现“V”形走势，凭借尾盘拉升顽强收涨，最终沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.65%、0.58%和0.67%。期指三品种当月合约分别上涨0.58%、0.64%和0.63%，涨幅与现指相比略偏小。