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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:48 BJT

中信期货：中国期指主力空头实力增强，后市多空争夺料更加激烈

以下内容节选自2月25日的《期货日报》：

本周期指继续呈现振荡偏强的格局，虽然波动加大，但仍维持了重心上移的趋势。周三，股指呈现“V”形走势，凭借尾盘拉升顽强收涨，最终沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.65%、0.58%和0.67%。期指三品种当月合约分别上涨0.58%、0.64%和0.63%，涨幅与现指相比略偏小。

综合分析，期指总持仓连续三天回升，多头持续增仓对于市场上行形成支撑。从主力席位看，空方主力实力又明显增强。因此，预计后市期指多空主力争夺将更加激烈，波动将加剧。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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