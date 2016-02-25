《台湾重要政经日程》--2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
=====================今日重要政经消息============================== 2/25(四) --10:00 台经院2月景气动向调查报告记者会。 --14:00 金管会金融控股公司政策座谈会。 --16:30 金管会例行记者会。 --16:30 财政部国库署记者会。 ==================================================================== 2/26(五) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/2(三) --11:30 群益投信举行记者会。 3/4(五) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，1月底为4,259.78亿美元。 3/7(一) --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年减13.0%。 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 *3/10(四) --13:30 台积电 公布月营收。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。