国泰君安期货：黑色商品期货短线回调空间有限，中线或进一步反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自2月25日的《期货日报》：
去年12月初以来，以螺纹钢、铁矿石、焦煤和焦炭等为代表的黑色商品期货走出一波中级反弹行情。本周一和本周二黑色商品期货连续大涨，随后出现冲高回调走势。周三黑色商品期货大幅增仓，资金去而复返，涨势意犹未尽。
3月18日凌晨美联储将公布议息会议结果。美联储如果维持基本利率不变，并暗示将进一步推迟加息时间，甚至暗示今年后期降息的可能性很低，或维持偏宽松的货币政策，那么将减轻后市人民币贬值的压力，并增加中国后期货币偏宽松的可能性，并会有助于螺纹钢等黑色期货继续振荡反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。