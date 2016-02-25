国泰君安期货：黑色商品期货短线回调空间有限，中线或进一步反弹

以下内容节选自2月25日的《期货日报》：

去年12月初以来，以螺纹钢、铁矿石、焦煤和焦炭等为代表的黑色商品期货走出一波中级反弹行情。本周一和本周二黑色商品期货连续大涨，随后出现冲高回调走势。周三黑色商品期货大幅增仓，资金去而复返，涨势意犹未尽。

3月18日凌晨美联储将公布议息会议结果。美联储如果维持基本利率不变，并暗示将进一步推迟加息时间，甚至暗示今年后期降息的可能性很低，或维持偏宽松的货币政策，那么将减轻后市人民币贬值的压力，并增加中国后期货币偏宽松的可能性，并会有助于螺纹钢等黑色期货继续振荡反弹。(完)

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