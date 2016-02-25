期货日报：沪锌旺季效应尚待释放

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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以下内容节选自2月25日的《期货日报》：
春节长假过后，沪锌受到10日均线支撑，大幅反弹，并上破前期高位。我们认为，后期在稳增长刺激加码、锌精矿供应偏紧、传统消费旺季来临等影响下，锌价仍有上涨空间。
在国内库存增加和多单获利平仓的影响下，锌价回落调整，但是锌价反弹基础仍然存在，预计后市仍然存在上探可能。
从技术上来看，锌价下方均线存在较强阻力，建议投资者在10日均线附近试探性做多。同时，由于内外库存分化，沪伦比值继续回落的可能仍然较大，可适当进行内外盘正套。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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