宏源期货：沪铜上行动力欠缺，节后成交量大幅下滑

沪铜主力合约在突破速阻线和陡峭下压趋势线后，并未选择直线上扬，节后成交量出现大幅下滑，缺少增量资金介入，沪铜上行动力欠缺。MACD柱状线呈现出背离迹象，目前回落至中轴附近也表明上冲动能有限。但是MACD指标线表现较好，冲破中轴阻挡，与切线形态的突破具有一致性。另一个趋势指标，均线系统表现差强人意，没有形成较强力的多头排列格局，因此对价格的支撑作用极为有限。