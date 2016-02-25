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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:57 BJT

宏源期货：沪铜上行动力欠缺，节后成交量大幅下滑

以下内容节选自2月25日的《期货日报》：

沪铜主力合约在突破速阻线和陡峭下压趋势线后，并未选择直线上扬，节后成交量出现大幅下滑，缺少增量资金介入，沪铜上行动力欠缺。MACD柱状线呈现出背离迹象，目前回落至中轴附近也表明上冲动能有限。但是MACD指标线表现较好，冲破中轴阻挡，与切线形态的突破具有一致性。另一个趋势指标，均线系统表现差强人意，没有形成较强力的多头排列格局，因此对价格的支撑作用极为有限。

　　沪铜价格回踩35600元/吨一线后有可能继续走高，毕竟随着对压力位的突破，上行空间已经打开，目前只是缺少仓量的配合。此轮回撤若就此走高，第一目标位可看至38000元/吨一线，而一旦跌破长期均线或者摆动指标重回下半区，则会再度形成空头行情。此时建议投资者背靠切线支撑尝试多单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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