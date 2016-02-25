《香港报摘》--其他报纸重要消息2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**明报**
--本港住宅楼价于去年下半年开始下跌，带动应课差饷租值增幅放缓。差饷物业估价署最新公布，新一年度整体应课差饷租值按年升4%，逊于本年度按年升6%。其中，十大屋苑租值重估后，有7屋苑升幅放缓。
**星岛日报**
--滙控 积极壮大「炒房」业务。外电报道指，滙控昨向员工发出备忘录，旗下资本融资部会被合并在俗称「炒房」的环球银行及资本市场（GBM）之内，部分来自商业银行部（CMB）的大型企业客户也会转移至GBM。
**苹果日报**
--恒生指数公司将于今日收市后宣布今年首份指数成份股检讨结果，已经连续4季没变动的蓝筹名单，有估计指今日不变的机会大，但最大染蓝「黑马」是长江基建 ，去年重组的华润啤酒 蓝筹地位则随时不保。
**东方日报**
--渣打集团 打响今年按揭减息战头炮。市场消息指，渣打香港突然于本周通知地产代理减按息至拆息（H）加1.6%，新按揭息率为全城最低。渣打香港发言人回覆本报查询时指，有关按息必须符合贷款额逾1,000万港元及其内部审批标准，相关优惠亦有额度限制。
**文汇报**
--宏利人寿保险（国际）首席行政总监万士家表示，去年集团旗下宏利香港全年保险销售额按年增长29%至29亿港元。而去年第四季则按年增长29%至9.84亿港元，而去年全年新造业务价值(NBV)按年升27%至20亿港元，第四季则按年升24%至6.41亿港元。（完）
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(整理 赵红梅；审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。