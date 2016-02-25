《香港报摘》--其他报纸重要消息2月25日

**明报**

--本港住宅楼价于去年下半年开始下跌，带动应课差饷租值增幅放缓。差饷物业估价署最新公布，新一年度整体应课差饷租值按年升4%，逊于本年度按年升6%。其中，十大屋苑租值重估后，有7屋苑升幅放缓。

**星岛日报**

--滙控 积极壮大「炒房」业务。外电报道指，滙控昨向员工发出备忘录，旗下资本融资部会被合并在俗称「炒房」的环球银行及资本市场（GBM）之内，部分来自商业银行部（CMB）的大型企业客户也会转移至GBM。

**苹果日报**

--恒生指数公司将于今日收市后宣布今年首份指数成份股检讨结果，已经连续4季没变动的蓝筹名单，有估计指今日不变的机会大，但最大染蓝「黑马」是长江基建 ，去年重组的华润啤酒 蓝筹地位则随时不保。

**东方日报**

--渣打集团 打响今年按揭减息战头炮。市场消息指，渣打香港突然于本周通知地产代理减按息至拆息（H）加1.6%，新按揭息率为全城最低。渣打香港发言人回覆本报查询时指，有关按息必须符合贷款额逾1,000万港元及其内部审批标准，相关优惠亦有额度限制。

**文汇报**

--宏利人寿保险（国际）首席行政总监万士家表示，去年集团旗下宏利香港全年保险销售额按年增长29%至29亿港元。而去年第四季则按年增长29%至9.84亿港元，而去年全年新造业务价值(NBV)按年升27%至20亿港元，第四季则按年升24%至6.41亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘