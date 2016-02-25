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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:00 BJT

德盛期货：棕榈油市场三大利空浮出水面，价格走势面临较大压力

以下内容节选自2月25日的《期货日报》：

中国春节过后，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货出现连续下跌走势，截至目前，累计跌幅约为5%。笔者认为，当前，棕榈油市场面临三大利空因素：一是最近的降雨有助于缓解厄尔尼诺给东南亚地区带来的干旱，市场终于开始意识到棕榈油产量正在增长；二是南美大豆供应增加使得豆油下跌风险增大，豆油与棕榈油价差将缩小，从而导致豆油对棕榈油的食用替代逐渐增大；三是原油大幅下跌使得棕榈油工业消费下降。

　　当前棕榈油市场面临诸多不利因素，其价格走势或面临较大压力。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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