德盛期货：棕榈油市场三大利空浮出水面，价格走势面临较大压力

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自2月25日的《期货日报》：
中国春节过后，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货出现连续下跌走势，截至目前，累计跌幅约为5%。笔者认为，当前，棕榈油市场面临三大利空因素：一是最近的降雨有助于缓解厄尔尼诺给东南亚地区带来的干旱，市场终于开始意识到棕榈油产量正在增长；二是南美大豆供应增加使得豆油下跌风险增大，豆油与棕榈油价差将缩小，从而导致豆油对棕榈油的食用替代逐渐增大；三是原油大幅下跌使得棕榈油工业消费下降。
当前棕榈油市场面临诸多不利因素，其价格走势或面临较大压力。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。