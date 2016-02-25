德盛期货：棕榈油市场三大利空浮出水面，价格走势面临较大压力

中国春节过后，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货出现连续下跌走势，截至目前，累计跌幅约为5%。笔者认为，当前，棕榈油市场面临三大利空因素：一是最近的降雨有助于缓解厄尔尼诺给东南亚地区带来的干旱，市场终于开始意识到棕榈油产量正在增长；二是南美大豆供应增加使得豆油下跌风险增大，豆油与棕榈油价差将缩小，从而导致豆油对棕榈油的食用替代逐渐增大；三是原油大幅下跌使得棕榈油工业消费下降。