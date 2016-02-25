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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:01 BJT

期货日报：郑州动力煤期货继续盘整反弹阻力将不断增大

以下内容节选自2月25日的《期货日报》：

近期，国内工业品市场在供给侧改革预期、房地产刺激政策和多头资金持续流入的支持下报复性反弹，提前透支3月初的“全国两会行情”，铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢期货价格均有较大幅度的上涨。在如此红火的市场氛围下，动力煤期货亦大幅跟涨。然而，在动力煤期货价格屡创年内新高的同时，技术面开始出现顶背离迹象，预计未来随着价格继续上行，盘面反弹阻力将不断增大。

　　动力煤期货近几日的反弹不足以表明动力煤市场将迎来向上突破的趋势性上涨行情，预计短期内动力煤期货将以区间振荡为主。两会结束之后，煤炭行业去产能或进入政策面或消息面的真空期，投机资金炒作“去产能”概念的风险逐渐累积，盘面回调压力将增大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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