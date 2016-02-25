期货日报：郑州动力煤期货继续盘整反弹阻力将不断增大

近期，国内工业品市场在供给侧改革预期、房地产刺激政策和多头资金持续流入的支持下报复性反弹，提前透支3月初的“全国两会行情”，铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢期货价格均有较大幅度的上涨。在如此红火的市场氛围下，动力煤期货亦大幅跟涨。然而，在动力煤期货价格屡创年内新高的同时，技术面开始出现顶背离迹象，预计未来随着价格继续上行，盘面反弹阻力将不断增大。