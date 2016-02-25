期货日报：郑州动力煤期货继续盘整反弹阻力将不断增大

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自2月25日的《期货日报》：
近期，国内工业品市场在供给侧改革预期、房地产刺激政策和多头资金持续流入的支持下报复性反弹，提前透支3月初的“全国两会行情”，铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢期货价格均有较大幅度的上涨。在如此红火的市场氛围下，动力煤期货亦大幅跟涨。然而，在动力煤期货价格屡创年内新高的同时，技术面开始出现顶背离迹象，预计未来随着价格继续上行，盘面反弹阻力将不断增大。
动力煤期货近几日的反弹不足以表明动力煤市场将迎来向上突破的趋势性上涨行情，预计短期内动力煤期货将以区间振荡为主。两会结束之后，煤炭行业去产能或进入政策面或消息面的真空期，投机资金炒作“去产能”概念的风险逐渐累积，盘面回调压力将增大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。