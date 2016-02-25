版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲公布资本支出数据后跌至0.7170下方

0044GMT
    
    * 澳元/美元跌至0.7166，此前澳洲公布资本支出数据 
    * 第四季资本支出优于预估，但2016/17年度估值低于预期
    * 许多分析师感觉资本支出数据并未捕捉到服务业好转
    * 主要焦点在众所周知的矿业投资/支出下滑
    * 澳元/美元支撑位在昨日低点0.7145，以及20日移动均线切入位0.7
135
    
    (完)
      

 (编译 李婷仪 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐