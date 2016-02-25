《汇市简讯》澳元/美元在澳洲公布资本支出数据后跌至0.7170下方

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
0044GMT * 澳元/美元跌至0.7166，此前澳洲公布资本支出数据 * 第四季资本支出优于预估，但2016/17年度估值低于预期 * 许多分析师感觉资本支出数据并未捕捉到服务业好转 * 主要焦点在众所周知的矿业投资/支出下滑 * 澳元/美元支撑位在昨日低点0.7145，以及20日移动均线切入位0.7 135 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。