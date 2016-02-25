《交易视点》货币市场资金稳定后，再进场台债--凯基证券

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北2月25日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，持平而论，若市场预期3月底降息机率相当高，目前隔夜拆款利率在0.20%附近，现在买进持有0.40%以上的二年券风险实在不高。但现实的状况不但短券乏人问津，短率有隐隐走高的迹象，显示市场对于农历年前央行引导隔夜拆款利率往下的讯号几乎视若无睹，实在怪哉。考量短券压力偏大，建议等待货币市场资金偏稳再行进场。而指标券目前空单量偏高，维持逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券104/12期 区间0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。