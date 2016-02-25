《交易视点》货币市场资金稳定后，再进场台债--凯基证券

路透台北2月25日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，持平而论，若市场预期3月底降息机率相当高，目前隔夜拆款利率在0.20%附近，现在买进持有0.40%以上的二年券风险实在不高。但现实的状况不但短券乏人问津，短率有隐隐走高的迹象，显示市场对于农历年前央行引导隔夜拆款利率往下的讯号几乎视若无睹，实在怪哉。考量短券压力偏大，建议等待货币市场资金偏稳再行进场。而指标券目前空单量偏高，维持逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券104/12期 区间0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)