全球金市：金价下跌，但更多资金流入黄金基金带来支撑

油价反弹后，美国公债等其他避险资产走势也发生逆转。

金价今年迄今累计上涨16%，主要因全球股市下挫带动避险需求所致。金价两周前触及一年高点1,260.60美元。

资金流入全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 也支持了金价反弹。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)继去年12月份启动近10年来的首次加息后，今年有可能不会进一步升息，上述预期的升温也提振了金价。(完)

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