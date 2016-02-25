《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

2月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7676港元 ) 美股道琼工业指数周三收高53.21,或0.32%,报16484.99点.因油价转升，帮助缓解投资者对银行可能受到能源企业偿债问题所 影响的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 104.270 0.40 34348 8.099 1.49 中国铝业 9.200 6.24 26495 2.858 -0.05 中国移动 54.170 -0.48 194566 84.154 0.06 中国人寿 11.290 -1.57 342613 17.539 -0.12 中石油 65.460 0.57 41582 5.085 0.29 中石化 55.730 -0.71 53471 4.329 1.14 汇丰控股 <HSBC.K 30.850 -0.77 4903963 47.926 -1.59 中电信 48.850 1.54 17890 3.794 0.12 中国联通 11.460 -0.69 128631 8.902 -0.21 兖州煤业 4.200 -1.41 2625 3.262 0.38 华能国际 31.400 -0.88 9364 6.098 0.29 南方航空 29.760 0.24 5514 4.623 -0.15 东方航空 24.090 1.39 1439 3.742 0.06 中芯国际 4.290 -0.69 18289 0.666 -0.53