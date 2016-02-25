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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:57 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

2月25日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7676港元      )
                                                                                                                                                                                                                       
 美股道琼工业指数周三收高53.21,或0.32%,报16484.99点.因油价转升，帮助缓解投资者对银行可能受到能源企业偿债问题所                                                                                                         
 影响的担忧。                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                  
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                 
 中海油                       104.270    0.40      34348             8.099       1.49                                                                                                                                  
 中国铝业                       9.200    6.24      26495             2.858      -0.05                                                                                                                                  
 中国移动                      54.170   -0.48     194566            84.154       0.06                                                                                                                                  
 中国人寿                      11.290   -1.57     342613            17.539      -0.12                                                                                                                                  
 中石油                        65.460    0.57      41582             5.085       0.29                                                                                                                                  
 中石化                        55.730   -0.71      53471             4.329       1.14                                                                                                                                  
 汇丰控股            <HSBC.K   30.850   -0.77    4903963            47.926      -1.59                                                                                                                                  
 中电信                        48.850    1.54      17890             3.794       0.12                                                                                                                                  
 中国联通                      11.460   -0.69     128631             8.902      -0.21                                                                                                                                  
 兖州煤业                       4.200   -1.41       2625             3.262       0.38                                                                                                                                  
 华能国际                      31.400   -0.88       9364             6.098       0.29                                                                                                                                  
 南方航空                      29.760    0.24       5514             4.623      -0.15                                                                                                                                  
 东方航空                      24.090    1.39       1439             3.742       0.06                                                                                                                                  
 中芯国际                       4.290   -0.69      18289             0.666      -0.53

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