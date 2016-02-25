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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:07 BJT

国际油市：美国原油持稳，汽油需求强劲被原油库存创纪录高位抵消

“原油价格隔夜收复失地...汽油需求强劲带动库存下降，”澳新银行周四说。

美国汽油需求在2月19日时为906万桶/日，高于1月22日时的860万桶/日。

尽管如此，美国上周原油库存仍上升350万桶，达到逾5.07亿桶的纪录高位，这给原油期货带来压力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 龚芳/王兴亚)

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