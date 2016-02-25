港报社评：财爷促创新，有钱更要有蓝图--经济日报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
财爷昨宣读的新一份财政预算案，短期纾困与推动中长期发展的措施，皆有着墨。惟要力推创新产业重拾经济动力，除投入资金，港府须有更全面蓝图，营造有利创新产业发展氛围。
纾困力度不轻 经济发展着墨增
财政司司长曾俊华昨指，本财政年度盈余料约300亿元，纾困措施总开支则达388亿元，力度不轻。此应因今年经济挑战重重，纵计入纾困措施推动经济增长1.1个百分点，全年增长仍恐仅1%至2%。故无论是减免利得税、提高个人薪俸税免税额等，财爷除纾民困，更是助最受经济放缓冲击的中产与中小企，提升抗逆能力。
除短期纾困外，预算案对中长期经济发展，亦较过往有较多着墨、措施亦更具体。如财爷以显着篇幅表明将推动创新，助本港面对全球经济新秩序，并在智能交通、创投配对基金等项目，合共斥数十亿元公帑。财爷愿花更多资源投资未来，可说是一种进步。
加大投资创新产业方向正确，惟此是否足以推动本港摆脱低增长格局，重拾约3%温和增长？答案恐是未必。
此因要推动创新产业发展，为传统支柱产业注入新动力、创新行业建新引擎，除政府解悭囊，更关键是要有全面蓝图，营造有利创新产业发展的「生态圈」，由教育、创业支援，以至相关行业营运的法规调整等，每个环节都环环紧扣，不可或缺。
营造创新氛围 官民绘创新蓝图
就如教育方面，推动创新产业必须依靠高质人才，除专上教育外，不少欧美国家以至新加坡，近年已积极在中小学课程加入程式设计课，以培养年轻人拥抱新科技的基本功。港府亦应深思，如何从教育入手，营造年轻人投身创新产业的氛围，为未来发展建人才库。
又如法律法规方面，财爷亦曾提及金融科技如电子支付、股权众筹等新方向，惟要推广这些新业务，除资金与人才，同样关键的是要有相应的政策环境。正如要在本港推动股权众筹业务，如何在法规上拆墙松绑，处理与现行规管集体投资计划的抵触之处？以至推动电子支付，如何建立有效的新规管制度框架，让业界有规可循，安心发展？
香港发展创新产业已较对手落后，要打好逆境波、谋求逆转胜，关键是财爷以至港府上下，必须加强与学界、商界合作，共建发展创新创意产业的整存蓝图，提供良好氛围与土壤，香港才有望种出新经济的累累硕果。
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