港报社评：财爷讲金又讲心，化解仇恨凭着爱--信报2月25日

财政司司长曾俊华昨日在立法会公布最新一份《财政预算案》，外界反应一般来说相当正面，连立场激进的反对派也没有惯常地口出恶言，部分泛民议员甚至赞之曰「历来最本土」，因为看得出曾俊华通篇以香港人的角度出发，并且以苏芮主唱的名曲《凭着爱》作结。同一天下午，立法会却出现了另一幕叫人啼笑皆非的场面，继续审议《二○一四年版权（修订）条例草案》之时，有泛民议员要求点人数，再一次因为人数不足而再一次流会。坐在主席位的曾钰成宣布流会之后，竟然发现原来立法会秘书处点错了人数，当时在席者其实不是三十四名议员而是三十五名，法定人数足够，根本毋须流会。

点错人数流错会，说来滑稽，但正正反映出如今议会之弊，纳税人不禁要问，七十名议员对得住充满本土情怀的香港人吗？刻意拉布者是故意缺席，防止拉布者是心不在焉，维持秩序者则是连数人头也数漏。贸贸然流会既浪费时间亦虚耗公帑，难怪议员整体的民望低处未算低。

曾俊华发表《财政预算案》之后被问到，明明最应该讲的是与财政相关的钱，为什么偏偏用了那么多篇幅讲爱？这位财爷的答案可圈可点，说道「今时今日的香港，讲金之余也要讲心」。因为讲心，所以他提到旺角骚乱之时表示痛心，感慨严重暴力行为令香港变得陌生。因为讲心，所以他引用美国前总统约翰甘乃迪的名言：「我们的问题是人为的，所以人自然有方法将问题解决。」因为讲心，所以他凭歌寄意，透过《凭着爱》的歌词「曾踏遍刺脚的弯路」来鼓励感到窒息的香港人。

曾俊华的第九份《财政预算案》获得多赞少骂，主要原因当然跟一系列派糖措施有关，利得税宽减、薪俸税退减兼免税额增加、牌照费豁免及生果金出双粮等等（详情参阅本报各版详尽报道），皆是利民纾困赢得掌声的做法，美中不足只是没有太多着墨于弱势社群的N无人士而已。除此之外，人们难免将这份财爷的功课跟特首梁振英早前发表的《施政报告》比较一番，发觉曾俊华对遥远的「一带一路」只讲了寥寥三次，仅指出在「一带一路」沿线的新兴市场，有机会成为香港未来发展的新动力所在；他反而有在地的心系香港，建议向「电影发展基金」额外注资二千万元，作为本地制作粤语电影在内地发行和宣传费用的资助，由现时每部二十五万元，增加至五十万元，协助业界善用CEPA提供的深化措施，向内地推广粤语电影。因此，民主党议员黄碧云指出，《施政报告》令市民期望降得太低，《财政预算案》观感较佳，贴近本土民情。

没错，曾俊华仍然一如既往计错数，原本估计有盈余三百六十八亿元，实际盈余其实高达七百五十五亿元，只不过将其中的四百五十亿元转拨房屋储备基金，才变成三百零五亿元，变相与原本估计的数字没有太大出入罢了。没错，曾俊华仍然被形容为「守财奴」，即使继续派糖，不忘揞着荷包，预计财政储备至今年三月底达八千六百亿元，相等于二十四个月政府开支。没错，曾俊华面对动荡不安的全球经济没有几道板斧，坦言「没看得那么远」，无法为香港点出指路明灯。然而在尽其可能发挥的空间内，曾俊华展现了讲心的诚意，客观效果是让心情欠佳的港人聊感慰藉，容易受落。

「凭着爱，我信有出路；凭着爱，情怀不老……」如今充满各种各样深层次矛盾的香港到底有没有出路？政治争拗在立法会内外蔓延，敌对立场剑拔弩张，点错人数流错会其实是意气之争的恶果。假如香港人热爱的香港摆脱不了彼此仇恨的魔咒，这个漩涡中没有赢家。

我们呼吁，特首与官员也好，议员与政客也罢，拿出讲心的胸襟，展现真真正正爱惜香港的本土情怀，惟有如此香港才有机会重新凝聚，才有出路。与其人为地互相指摘，不如人为地合力解决人为的问题。暴力不能消灭暴力，仇恨不能化解仇恨，谁爱香港，谁就应该释出化干戈为玉帛的大爱。

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