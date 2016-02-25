港报社评：环球经济阴霾密布，预算案成不明确产物--明报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
踏入2016年，环球经济明灭未定，金融市场动荡，新一次金融危机的阴影挥之不去，在这种情况下，财政司长曾俊华提出的下年度财政预算案，实际上是许多不确定因素的产物，他只能按可控制范围出招，例如提出纾困措施以提振经济。至于不可控制的因素，政府只能密切监察外围与本港经济、市场状况，若有突发变异，须及时推出措施应对，避免本港经济受到严重冲击。
下年度经济增长，不排除陷于衰退
本财政年度本港GDP为2.4%，预算案预测下年度GDP为1%至2%，曾俊华在答覆传媒提问时，对下年度经济增长显得不乐观，甚至不排除增长可能出现低于1%的衰退；事实上，去年第四季经济增长已经放缓至1.9%，明显低于全年增长。环顾外部经济环境，中国大陆经济结构仍在转型，增长持续下行；美国联储局去年12月9年来首次加息之后，美国经济呈现失速，联储局下月能否按原规划再加息，已经陷于纠葛；欧洲和日本则以更离经叛道的负利率手段，催谷金融市场和经济。这些与本港经济关系密切的经济体，全部都在困境中挣扎，本港不可能好过。
目前环球经济景况，乃2008年金融海啸的延续，只是已经第八年了，现在不单未见好转势头，反而有恶化之势；特别几年来美国、欧洲和日本的量化宽松货币政策，使全球充斥着游资热钱，而资产泡沫总会爆破，量化宽松总要埋单计数，扭曲了的金融世界将以什么形式调整，已经成为投资市场的悬念。严格来说，金融危机是悬在全球投资市场的一把刀，就看什么时候掉下来使哀鸿遍野而已。
在这种情况下审视下年度预算案，曾俊华只能对应经济下行，提出刺激内部消费的388亿元纾困措施，以提振经济增长1.1%，若下年度经济增长符合预期，这些措施功不可没。只是经济不景，市民即使在税项或差饷等省了钱，会否尽情消费，值得质疑，更大可能是储存起来，因此，以纾困措施提振经济的算盘，有可能打不响。不过，这是本港力所能及的应对，倘若连这个也不做，经济情势更不妙。
预算案一些措施，例如协助中小企等，一定程度可以起到稳经济、保就业的功能，不过，今年经济被不明确景况笼罩，设若未来情势突变，例如发生金融危机等，冲击投资市场、楼市崩溃式下跌等，拖累经济，政府要即时应对，减低对整体经济的影响。政府须有心理准备，届时或许需要推出更多纾困措施，协助市民或业界渡过艰难时刻。
关于经济发展，今年预算案推动创新科技发展是亮点，政府投入了约150亿元，涉及研发应用、金融科技、初创企业、创意产业、时装与设计等范畴，这是回归以来，政府提出的较全面而具体的创新科技、创意产业发展规划，与其他地区相比，本港在这些方面起步较慢，只要肯努力专注推动，还是有机会扳回失地；不过，即使创新科技前景再好，现在是远水不能救近火，对本港经济中短期内难望提供贡献。况且，创新科技风险高，资源投入之后何时获得回报，须视乎许多主客观因素，急也急不来。
「财爷」只顾储钱，老年社会缺乏应对
这是曾俊华第九份预算案，过去几年，他经常提及本港人口老化，老年社会财政收支拮据，届时纳税人少了，而供养的长者多了等问题，今年对此较低调处理。不过，即使曾俊华认知老年社会问题所在，然而应对做法只是储钱，例如成立未来基金等，最需要的调整税项结构、扩阔税基、研究开征新税种等，以增加稳定收入，使老年社会的财政收支持续可行，却从不触及。
现在政府财政储备高达8600亿元，连同未来基金和房屋储备金共约2500亿元，多达1.2万亿元，若加上曾俊华历年在财政司长任内所谓「派糖」措施，已经耗费约3000亿元，若这些丰厚资源恰当地投资未来，例如兴建医院、增加安老设施等，收取的回报肯定较储钱可观，另外配合调整税制，从税收下工夫，则应付老年社会的财政担忧，就不致那么吓人。
下年度预算案，政府总开支增加14%，羡煞全球主要经济体的财长，因此，曾俊华自诩若还被指为守财奴，他很欢迎。不过，可以这样花钱，不等于理财恰当，事实上政府缺乏货币政策工具，只能用财政投入刺激经济；本港的现实状况是：虽然政府坐拥大量可动用资源，但是本港在应对老年社会需要方面，却贫乏得很，甚至连具体规划也没有，这种状况之下的「财爷」守财奴，其实不应该甘之如饴。
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