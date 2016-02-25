港报社评：“藏富于民”惠中产，注重创新谋长远--文汇报2月25日

财政司司长曾俊华发表新一份财政预算案。本港正面对严峻经济挑战，此份预算案围绕提振经济、推动创新、关顾民生等范畴提出了一系列长短兼顾的预算，着眼于「藏富于民」，透过推出多项税务及商业牌照费用的减免，纾缓中产和中小企负担，对社会中坚力量给予更多回馈，有利维护社会和谐。预算案的另一大亮点，是配合施政报告鼓励创新，在创科范畴投放不少资源，促进各行各业善用科技，提升生产力，有利香港长远发展。社会各界期望早日落实预算案，惠及市民、振兴经济，立法会应该顺应民意，放下争拗，尽快审议并通过财政预算案，勿再议而不决，人为制造障碍和矛盾，加添本港经济的不稳定因素，损害香港整体利益。

中产、中小企是本港社会和经济的基础支撑，是本港税收的主要来源。但长期以来，财政预算案的「派糖」措施，中产、中小企经常是受惠最少的一群。此次预算案动用 388亿元「派糖」，包括提供薪俸税和差饷宽免等一次性回馈，并透过调整免税额以减轻巿民的税务负担；推出多项支援中小企业的措施，例如优化「中小企融资担保计划」，宽免商业登记费和宽减利得税，宽免旅行社、酒店和旅馆、食肆和小贩一年牌照费用。

坊间对这些惠民措施反应正面，中产、商界均认为，预算案能够准确把握香港当前的经济状况，急民所急，雪中送炭，可以发挥反周期的提振作用，透过刺激内部需求以稳定经济，同时强化中小企的融资和资金周转能力，帮助巿民、中小企纾缓经济压力。

有基层组织认为，此次预算案未有为基层市民推出额外纾困措施，更取消实行了8年的公屋免租措施，形容预算案的纾困措施「开倒车」。确实，预算案的一次性纾困措施有所删减，但实际上对事关长远的民生关顾有增无减。教育、医疗服务和社会福利仍是政府开支最大的项目。

2016/2017年度，这三方面的预算经常性开支为1980亿元，占政府经常开支六成，较10年前增加超过八成。为应对人口老化，政府已预留2000亿元的专款承担，让医管局可以更长远和灵活地规划未来10年的医院发展计划，扩充和更新医疗设施；预留500亿元，用于改善有需要长者的退休保障；自今年起，每年拨款29亿元实施「低收入在职家庭津贴计划」，鼓励就业以及支援有儿童的基层家庭，纾缓跨代贫穷。这些福利支出，是在为香港长远社福需要投资，加强福利制度的持续性建设，远好过一次性「派糖」。

特首梁振英昨日就2016/17年度《财政预算案》发表的声明亦表示，预算案在财政资源上配合他在1月公布的《施政报告》中涉及2200亿元的各项主张，进一步落实本届特区政府在扶贫、安老、助弱、培育青少年和提升公营医疗服务等多方面的承担。

「派糖」纾困只能治标，发展经济才是根本。面对经济前景不明、环球市场的激烈竞争，推动创新和提升科技，是香港应对「新经济秩序」、提升长远竞争力的不二法门。预算案亦提出一系列措施，透过推动创新、产业多元发展和开拓新市场，令香港经济持续发展，让市民分享经济发展成果。

预算案以较大的篇幅论述政府在推动创新方面的新举措，就促进研发应用、发展金融科技、扶持初创企业、催谷创意产业等提出了一系列具体而可行的措施，更设立「创科创投基金」、「创科生活基金」，推出「科技券先导计划」，以直接津贴的形式鼓励企业使用科技服务和方案，为本港传统和新兴产业提供新的发展机遇和空间，有利加快本港产业结构的升级换代和多元化发展，巩固和提升竞争优势。

受到美国加息、环球经济前景不明朗及内地经济下行压力增加等因素影响，来年本港经济不容乐观。曾俊华预警，2016年香港经济增长只有1%至2%，最坏情况更可能出现负增长。因此，更加需要加快落实预算案制定的短中长期措施，以应对经济逆转的挑战。但是近年某些政客将立法会高度政治化，议会不能平心静气议事论事，每年预算案在立法会屡受狙击，一再出现瘫痪管治、损害民生的危机。这种不负责任的行为，势必影响经济平稳发展。立法会反对派议员应以大局为重，以市民的利益为重，放下政争分歧，支持预算案所采取的适当措施，善用资源，提振经济，让香港渡过难关，保障市民安居乐业。

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