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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:22 BJT

《汇市简讯》美元/加元狭幅波动，仍将持续盘整

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* 美元/加元亚洲时段呈狭幅波动，美国原油在亚洲盘上涨0.1%

* 动能研究显示五日、10日及20日均线小幅下降，但格局尚未确立

* 逾一周来主要在震荡中整固，料将持续如此

* 必须收低于2月区间低点1.3635才会更进一步下跌

* 纽约盘低点1.3678和上日跌势的38.2%回档位1.3748，分别形成第一道支撑/阻力位。

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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