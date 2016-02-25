《汇市简讯》美元/加元狭幅波动，仍将持续盘整

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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* 美元/加元亚洲时段呈狭幅波动，美国原油在亚洲盘上涨0.1%
* 动能研究显示五日、10日及20日均线小幅下降，但格局尚未确立
* 逾一周来主要在震荡中整固，料将持续如此
* 必须收低于2月区间低点1.3635才会更进一步下跌
* 纽约盘低点1.3678和上日跌势的38.2%回档位1.3748，分别形成第一道支撑/阻力位。
(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。