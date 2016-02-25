港报社评：警惕红包背后的赤字隐忧--星岛日报2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
新一份《财政预算案》以红色作为封面，有官员向财政司司长曾俊华形容像红封包。市民享受「财神爷」新春利是各式甜头之际，须防未来本港要面对的赤字威胁，提高警惕。 《预算案》的新春大利是总值三百八十八亿元，甚具「生发发」的好意头，内容包括综援双粮、免差饷、个人和企业退税、免商业登记和部分行业牌照费等，照顾范围相当广泛。曾俊华估计这些有助刺激内需的措施，可以提振经济增长一点一个百分点。 只要这些宽免措施能够促消费、挺就业、稳增长，则库房收入可随经济增长水涨船高，派糖就能够收到「因减得加」之效。 不过，大家要留意欢乐背后的隐忧。曾俊华展望新一年的经济，并不乐观。经济增长预计会由去年的百分之二点四，放缓至只得百分之一至二。换言之，如果增长不幸只达预期的下限，就有赖今次派糖提振，才得以仅免陷负数，避过萎缩。 经济缓开支增 隐现警示 本港经济增长逐步放缓，去年表现已经明显，不仅货物出口录得六年来首次下跌，服务业出口更是十七年来首次下跌，比沙士时期更差。曾俊华预计，整体出口货值和访港旅客人次跌势今年更有机会加剧。 今年本港续受内地增长放缓、美国加息、金融市场波动、楼市下调压力等内外因素交煎，要突破困局，不能够单靠传统的经济引擎，还要发掘新的增长点。 曾俊华在《预算案》演辞中，引述全球「新经济秩序」的两大元素，即资讯科技革命和新兴市场影响力增加，发掘「财路」。其一是透过配对基金等投资渠道和资助计画，推动本港的应用科技产业发展，以及利用这些科技提升企业的营运效率，由厂家到茶餐厅都可受惠。其二是拓展「一带一路」沿的新兴市场。 本港在创新科技经济方面，已经落后于深圳，而「一带一路」新市场目前则只在「加深认识」阶段，要发展到为本港经济带来举足轻重的贡献，还需要日子发酵，最后成果还有待观察。但是，摆在眼前的中短期情况是经济欠缺增长力度，可能增加政府的收支压力。 虽然《预算案》估计新财政年度仍然有一百一十亿元盈余，但是接下来的两年，将因为拨款推行新退休保障计画和医疗改革，而连续两年出现赤字。 消除政治障碍 事在人为 近年大众都聚焦于《预算案》的一次性派糖措施，实际上，政府的其他开支增幅更可观，跑赢经济增长。曾俊华作出十年比较，指教育开支增长了接近七成，医疗开支增长九成，福利开支更增加了一倍。这些开支中，大部分都是易增难减的经常开支。 当经济转差，社会上的福利纾困需要势必增加，政府收入追不上开支增幅，就容易出现财赤，到时如果加税，企业百上加斤，又可能出现结业裁员潮，导致政府利得税和薪俸税收下降的恶性循环，期间还可能经历金融和社会震荡。 要避免这种恶性循环，本港除了要积极发掘经济新动力，还要消除阻碍经济发展的负面因素，包括政治纷争与社会冲突等。对于外围环境因素，本港能够施加的影响有限；但是，针对内部环境因素，则事在人为。 现时本港社会基建发展缓慢，又受到种种政治困扰，新春暴乱更雪上加霜。曾俊华罕有地在《预算案》演辞中批评暴乱等政治和社会问题，反映他对政治因素窒碍经济发展的忧虑。随经济转差，恐怕普罗大众会觉得这种忧虑愈来愈贴身。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。