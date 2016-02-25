港报社评：警惕红包背后的赤字隐忧--星岛日报2月25日

新一份《财政预算案》以红色作为封面，有官员向财政司司长曾俊华形容像红封包。市民享受「财神爷」新春利是各式甜头之际，须防未来本港要面对的赤字威胁，提高警惕。 《预算案》的新春大利是总值三百八十八亿元，甚具「生发发」的好意头，内容包括综援双粮、免差饷、个人和企业退税、免商业登记和部分行业牌照费等，照顾范围相当广泛。曾俊华估计这些有助刺激内需的措施，可以提振经济增长一点一个百分点。 只要这些宽免措施能够促消费、挺就业、稳增长，则库房收入可随经济增长水涨船高，派糖就能够收到「因减得加」之效。 不过，大家要留意欢乐背后的隐忧。曾俊华展望新一年的经济，并不乐观。经济增长预计会由去年的百分之二点四，放缓至只得百分之一至二。换言之，如果增长不幸只达预期的下限，就有赖今次派糖提振，才得以仅免陷负数，避过萎缩。 经济缓开支增 隐现警示 本港经济增长逐步放缓，去年表现已经明显，不仅货物出口录得六年来首次下跌，服务业出口更是十七年来首次下跌，比沙士时期更差。曾俊华预计，整体出口货值和访港旅客人次跌势今年更有机会加剧。 今年本港续受内地增长放缓、美国加息、金融市场波动、楼市下调压力等内外因素交煎，要突破困局，不能够单靠传统的经济引擎，还要发掘新的增长点。 曾俊华在《预算案》演辞中，引述全球「新经济秩序」的两大元素，即资讯科技革命和新兴市场影响力增加，发掘「财路」。其一是透过配对基金等投资渠道和资助计画，推动本港的应用科技产业发展，以及利用这些科技提升企业的营运效率，由厂家到茶餐厅都可受惠。其二是拓展「一带一路」沿的新兴市场。 本港在创新科技经济方面，已经落后于深圳，而「一带一路」新市场目前则只在「加深认识」阶段，要发展到为本港经济带来举足轻重的贡献，还需要日子发酵，最后成果还有待观察。但是，摆在眼前的中短期情况是经济欠缺增长力度，可能增加政府的收支压力。 虽然《预算案》估计新财政年度仍然有一百一十亿元盈余，但是接下来的两年，将因为拨款推行新退休保障计画和医疗改革，而连续两年出现赤字。 消除政治障碍 事在人为 近年大众都聚焦于《预算案》的一次性派糖措施，实际上，政府的其他开支增幅更可观，跑赢经济增长。曾俊华作出十年比较，指教育开支增长了接近七成，医疗开支增长九成，福利开支更增加了一倍。这些开支中，大部分都是易增难减的经常开支。 当经济转差，社会上的福利纾困需要势必增加，政府收入追不上开支增幅，就容易出现财赤，到时如果加税，企业百上加斤，又可能出现结业裁员潮，导致政府利得税和薪俸税收下降的恶性循环，期间还可能经历金融和社会震荡。 要避免这种恶性循环，本港除了要积极发掘经济新动力，还要消除阻碍经济发展的负面因素，包括政治纷争与社会冲突等。对于外围环境因素，本港能够施加的影响有限；但是，针对内部环境因素，则事在人为。 现时本港社会基建发展缓慢，又受到种种政治困扰，新春暴乱更雪上加霜。曾俊华罕有地在《预算案》演辞中批评暴乱等政治和社会问题，反映他对政治因素窒碍经济发展的忧虑。随经济转差，恐怕普罗大众会觉得这种忧虑愈来愈贴身。