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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 09:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，进口商逢薪酬日买汇并低接美元

0115 GMT

* 美元/日圆在今日东京定盘后随即上涨

* 日本进口商选择到薪酬结算日(Gotobi)及美元下跌时才买汇

* 美元/日圆从盘初的111.90上涨至112.23

* 112.20-30区域压力仍然沉重，卖单一路向上挂

* 小时图云区切入位在112.17-56，下降的100小时均线切入位112.42，增添汇价压力 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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