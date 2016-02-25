香港个股：雅居乐预警去年溢利同比或降七成，核心净利润降四成

路透香港2月25日 - 中国房地产商--雅居乐地产控股有限公司 周三晚间发盈利预警，称根据公司目前所得资料，预期截至2015年12月31日止年度的股东应占溢利与2014年同期比较可能下降约70%，而核心净利润（本公司股东应占溢利并扣除投资物业重估的公允值收益及相关税务影响及汇兑损失/收益）将有可能下降约40%。

公司在公告中称，溢利下降主因一是因为平均售价较以往为低而导致集团的毛利率下跌；二是去年下半年人民币贬值而导致重大汇兑损失。

“本公司收入几乎全部为人民币，而相当部分的借贷为美元及港币，因此截至去年年底，预计净汇兑损失已经达到11亿元人民币。”雅居乐称，“本集团现正检视其融资策略以更好应对中国迅速变化的金融状况。”

至于更详细的经营数据，雅居乐表示要等到3月正式公布的年报才能披露。

雅居乐去年5月曾发行本金总额5亿美元、于2020年到期的优先票据，息率9%。

去年五月，标普公司评级报告中指，雅居乐2014年现金总额下降12.3%至114亿元人民币。但短期借款增长33.3%至165亿元人民币，其中包括50亿元人民币的信托贷款、50亿-60亿元人民币的境内贷款、以及50亿-60亿元人民币的境外银行贷款。

香港时间9:39，雅居乐跌5.68%，报3.64港元；大市恒生指数 则跌0.70%。（完）

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