全球贵金属：2月24日SPDR黄金持仓较前日增加1.07%，或8.03吨

路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增长1.07%，从周二的752.29吨升至760.32吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的24,186,990.06盎司，升至24,445,151.5盎司。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)