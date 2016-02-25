《图表新闻》油价正在成为影响主要货币汇率的重要因素

欧洲央行和日本央行采取大规模的资产买进计划，加上实施负利率，使得欧元和日圆变得比较便宜，投资人可以在金融市场不那么动荡时，借入这两种货币去买进高收益货币或股票等风险资产。

当经济或市场充满不确定性时，这类交易遭到解除，此时投资人偏爱避险资产以及有大量经常帐盈余所支持的货币。

这类平仓动作使得这些货币升值，并突显出央行在压低本币方面力不从心，即使它们已祭出负利率政策。

由于瑞士央行实施负利率，加上瑞士有庞大的经常帐盈余，瑞郎 亦沦为融资货币。

尽管美元长久以来和以美元计价的大宗商品及原油价格呈现反向关联，但最近几周由于全球市场动荡加剧，投资人缩减美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期，这使得该反向关系受到考验。

主权财富基金研究所(SWFI)表示，抛售势头似乎不会马上结束，倘若油价维持在每桶30-40美元，主权财富基金(SWF)在2016年可能进一步自全球股市撤走4,040亿美元。

油价与欧元、日圆和瑞郎的反向连动关系tmsnrt.rs/1T409Ab (编译 郑茵/戴素萍 审校 王兴亚/张涛)