《全球主要央行动态》--2月18-25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月18-25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美联储应坚持渐进升息计划。他表示，自去年12月以来他的看法几乎没有改变。他表明没那么担忧中国数据，且美联储需藉由负利率刺激美国经济的机率非常低。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国通胀数据及经济整体力道改善，应会促使美联储今年继续逐步升息。她对美国经济的乐观评价与越来越多的美联储决策者看法不同。 梅斯特重申，市场波动、低油价和中国经济减速可能损及美国经济，但现在大幅调整对经济前景的看法还“为时尚早”。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储应考虑在3月举行的下次会议上升息。乔治表示，如果金融市场震荡走势持续，可能令决策者暂停升息。但她称，自12月以来，美国经济前景未发生根本性改变。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国就业市场持续强劲可能为美联储今年多次升息提供理由，并表示经济数据并没有表明美国即将面临衰退。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他对美联储升息进程较悲观的评估，将在3月政策会议上得以反应。“在我提交的预估中看到升息进程有些减缓或变化并不会让人意外。你会看到一些变化。”他指的是美联储经济预估，每个季度决策者都会匿名提交对美国经济的预估。美联储有越来越多的官员表示，美联储可能必须暂停进一步加息，因金融环境收紧，且通胀率升向美联储2%目标的步伐减缓，而柯普朗就是其中一位。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申反对进一步升息的立场，因美国通胀预期有所下降，并威胁到美联储的信誉。 布拉德称美联储应该采取行动，防止通胀预期降到过低水准，并重申对持续升息的担忧。

美联储副主席费舍尔表示，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还不清楚。此番讲话表明，市场动态可能仍不会对美联储的计划产生太大影响。他称美国没有实施负利率的计划，但是在研究相关问题。

**欧洲**

欧洲央行表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至其它商品和服务的价格。欧洲央行公布的1月利率会议记录称，新的风险(主要是来自新兴市场)继续使欧元区前景不明，而薪资增长迟缓暗示低油价的“二次效应”可能正在形成。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果下个月因为通胀反弹时间推迟而放松政策，则该行将保护银行免受此举带来的意想不到的伤害。但他补充称尚未就是否放宽政策作出决定。欧洲央行曾强调，已经准备好在3月10日会议上检视并且可能重新调整政策，因能源价格偏低、经济和贷款增长乏力，料使未来几年欧元区通胀远低于目标水准。

欧洲央行管理委员会委员维斯科表示，欧元区通胀预期目前处于控制之下，但有迹象显示低能源价格正波及其他物价，有时必须采取积极行动。维斯科表示，尽管通胀预期下滑情况并不严重，但一旦下滑过度，要扭转其下滑趋势就很困难，央行必须在这种情况发生前先采取行动。

欧洲央行管委魏德曼预计，欧元区的经济复苏今明两年还会持续。他警告称进一步放松货币政策可能带来副作用。如果利率保持在极低水准时间过长，则银行获利将会萎缩。此言暗示他支持最终改变政策路线。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。卡尼称，随着经济继续增长，未来三年英国升息的可能性更高。卡尼提到新兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。

英国央行副总裁康利夫表示，他仍认为英国经济在从金融危机中缓慢复苏，但央行准备必要时采取更多刺激举措。

**瑞士**

瑞士央行总裁乔丹暗示，宽松货币政策可能达到极限，他警告称单靠货币政策不足以保护国家免受全球经济问题的影响。有些人将乔丹上述言论视为暗示欧洲央行在考虑进一步放宽政策时应谨慎行事。但同样地，一些投资者认为这意味着瑞士采取更多举措的意愿消退。乔丹指出，瑞士央行的负利率及必要时实施汇市干预的政策已经见效，不过这也有局限性。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进一步放宽货币政策。朝日新闻报导称，黑田东彦表示不会在不考虑对经济和物价影响的情况下，将利率在负值区域进一步下调。

黑田东彦表示，市场的持续动荡要归咎于投资者的“过度”避险。面对人们对负利率政策的有效性提出的种种质疑，黑田东彦也进行了辩护。黑田东彦还驳斥了有关激进刺激政策可能使日本银行体系不稳的观点。有批评指出，央行采取的刺激政策挤压了银行放贷回报，而黑田东彦则强调称，即便是在实施超宽松货币政策的几年内，银行业营收也一直在上升。

日本央行审议委员木内登英表示，负利率可能会破坏日本金融系统稳定，因其挤压银行业者利润率，并降低金融投资回报。他个人认为日本央行应保留其政策选项，而不应在上个月实施负利率。

韩国央行和企划财政部表示，将采取一切必要措施遏制美元兑韩元汇率过度波动。韩国当局感到美元兑韩元汇率波动在不断加剧。

**大中华区**

中国央行宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。分析人士认为，此举有助丰富债市投资主体多元化，并推动跨境资本双向流动，也是助力人民币国际化重要举措之一。

他们并指出，中长期而言，新政有望改善银行间债市配置需求，利好国债、地方政府债等利率债品种，对信用债则提振有限；不过考虑到近期人民币汇率波动较大，或对境外机构短期入市形成掣肘。

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文称，为进一步改善货币政策通过债券市场的传导效果，建议增加短期（两年及两年以内）国债发行量和发行次数，加强央行对短期债券利率和货币市场利率的引导。

中国人民银行2月18日公告称，决定延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，以完善公开市场操作机制，提高公开市场操作的针对性和有效性。即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。

台湾央行新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。央行表示，负利率系非传统的货币政策工具，台湾目前尚有采行传统货币政策工具的空间。

**其他地区**

印尼央行上周四将指标利率 下调25个基点至7.00%，将隔夜存款工具利率和贷款工具利率各下调25个基点，分别降至5.00%和7.50%。印尼央行还将法定准备金率调降100个基点至6.5%，以进一步放宽政策并扶助经济成长。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行预期今年经济面对国内外风险仍具韧性，且拥有应对任何不确定性的政策空间。他表示，主要的国内风险有低油价、厄尔尼诺(圣婴)现象及基础建设不足

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜对路透表示，如果油价保持在当前水准附近，则央行预计会在2017年底前达成4%的通胀目标。“如果说的是基本情景，即油价在每桶30-35美元，则我们认为能够在不升息的情况下在2017年达成4%的通胀率目标。”但是，在“风险情景”下，即假定油价平均为每桶25美元，则央行可能必须升息。

瑞典央行最近一次政策会议记录显示，央行总裁英韦斯指出国外货币政策可能放松的前景，意味着瑞典央行必须先行采取措施，以使通胀保持在上升轨道上。英韦斯说，此次会议支持降息和不降息的决策者人数非常平衡，但由于其他央行也在放松政策，瑞典央行理应预先采取行动。

瑞典央行副总裁扬松称可以进一步降息，也可以购买更多有价证券。扬松还称负利率运行良好。 (完)

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