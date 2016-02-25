台湾汇市：台币早盘实质汇价持稳，外资少量汇出惟月底出口商进场抛汇

路透台北2月25日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价持稳。交易员表示，尽管盘初韩元稍有走弱及外资少量汇出，但月底出口商抛汇卖需仍待去化，早盘买卖汇力道均衡，令台币实质汇价暂在33.250附近窄幅整理。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量1.39亿美元，交投平稳惟量能稍低于上日同时段的1.52亿美元，场上主要消化外资少量买汇及出口商抛汇卖需，两股力道相抵令台币暂难跳脱既有区间，后续关注周五在上海登场的20国集团(G20)会议。

〞外资早上捉美元，不过没有很大量，先前外资汇入的钱都有进股市、很安分。〞一位民营银行交易员说。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超8.17亿台币，中止此前连六个交易日买超共计285.27亿台币。

台币早盘实质交易区间落在33.228-33.260；上日在33.222-33.279。

本地时间10:26，韩元兑美元 报1,236.8，上日收在1,234.4；台股加权指数 则涨0.78%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.293/33.353，上日收在33.320。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.220-33.280

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