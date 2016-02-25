香港个股：友邦保险全年盈利跌22%逊预期，然新业务价值强劲增长

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 按市值计全球第二大寿险公司--友邦保险 周四公布年报喜忧参半，其全年纯利26.9亿美元，按年下跌22%（实际汇率），逊于市场预期。但新业务价值强劲增长升26%至21.98亿美元，末期股息大幅增加50%至每股51港分。
公司公告称，友邦保险于截至11月30日止年度总收益2,327亿美元，按年跌8.5%；保费收入197.8亿美元，按年增8.5%；年化新保费增长14%至39.91亿美元；投资回报44.6亿美元，按年显着下跌45%。
该公司首席执行官杜嘉祺（Mark Tucker）称，是次股息显着提升，“直接反映我们透过投放资本于回报率吸引的高质素新业务，并同时提升资本效率，从而缔造强劲盈利性增长策略的持续成功。”
他并表示，尽管近期环球金融市场表现波动和不明朗，但就人寿保险而言，亚洲仍是全球最具吸引力和动力的地区。
香港时间10:09，该股升1.28%，报39.65港元；大市恒生指数 则跌0.57%。（完）
欲浏览刊登于香港联交所的业绩，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。