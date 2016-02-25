香港个股：友邦保险全年盈利跌22%逊预期，然新业务价值强劲增长

路透香港2月25日 - 按市值计全球第二大寿险公司--友邦保险 周四公布年报喜忧参半，其全年纯利26.9亿美元，按年下跌22%（实际汇率），逊于市场预期。但新业务价值强劲增长升26%至21.98亿美元，末期股息大幅增加50%至每股51港分。

公司公告称，友邦保险于截至11月30日止年度总收益2,327亿美元，按年跌8.5%；保费收入197.8亿美元，按年增8.5%；年化新保费增长14%至39.91亿美元；投资回报44.6亿美元，按年显着下跌45%。

该公司首席执行官杜嘉祺（Mark Tucker）称，是次股息显着提升，“直接反映我们透过投放资本于回报率吸引的高质素新业务，并同时提升资本效率，从而缔造强劲盈利性增长策略的持续成功。”

他并表示，尽管近期环球金融市场表现波动和不明朗，但就人寿保险而言，亚洲仍是全球最具吸引力和动力的地区。

香港时间10:09，该股升1.28%，报39.65港元；大市恒生指数 则跌0.57%。（完）

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