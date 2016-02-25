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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 10:33 BJT

金属期市：伦铜攀升，美元疲软刺激其上涨

上海期锌 升2%，扶助LME期锌 涨1.4%，上海期铅 上扬1%，LME期铅 涨2%。

路透调查显示，随着中国政府支持举措效果显现，今年中国房价可能上涨，外界广泛预期未来数月中国将进一步放宽政策。

中国工业部称，中国经济面对的下行压力增加。

国际货币基金组织(IMF)周三在一份报告中称，20国集团(G20)现在必须计划采取联合刺激举措，以止住全球经济减速势头。

美国原油期货周四早盘持稳，因原油库存创纪录新高抵消了汽油需求强劲的提振效应。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 张荻/王丽鑫)

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