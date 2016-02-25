《美国上市公司业绩公布日程表》--2月25日至3月3日

汤森路透2月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 25-2-2016 BMO KSS.N Q4 2015 Kohl's Corp 25-2-2016 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 25-2-2016 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 25-2-2016 BMO BBY.N Q4 2016 百思买(Best Buy) 25-2-2016 BMO CPB.N Q2 2016 Campbell Soup Co 25-2-2016 BMO CVC.N Q4 2015 Cablevision Systems Corp 25-2-2016 BMO IRM.N Q4 2015 Iron Mountain Inc 25-2-2016 13:00 APA.N Q4 2015 Apache Corp 25-2-2016 21:15 GPS.N Q4 2015 Gap Inc 25-2-2016 29-2-2016 AMC BRKb.N Q4 2015 伯克希尔哈撒韦 25-2-2016 AMC INTU.OQ Q2 2016 Intuit Inc 25-2-2016 AMC SWN.N Q4 2015 Southwestern Energy Co 25-2-2016 AMC EOG.N Q4 2015 EOG Resources Inc 25-2-2016 AMC MHK.N Q4 2015 Mohawk Industries Inc 25-2-2016 AMC RRC.N Q4 2015 Range Resources Corp 25-2-2016 AMC UHS.N Q4 2015 Universal Health Services Inc 25-2-2016 AMC ADSK.OQ Q4 2016 Autodesk Inc 25-2-2016 AMC KHC.OQ Q4 2015 Kraft Heinz Co 25-2-2016 AMC MNST.OQ Q4 2015 Monster Beverage Corp 26-2-2016 BMO CNP.N Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 26-2-2016 12:00 AMT.N Q4 2015 American Tower Corp 26-2-2016 14:00 SRE.N Q4 2015 Sempra Energy 29-2-2016 BMO NRG.N Q4 2015 NRG Energy Inc 29-2-2016 BMO ENDP.OQ Q4 2015 Endo International PLC 01-3-2016 BMO DLTR.OQ Q4 2015 Dollar Tree Inc 01-3-2016 BMO AZO.N Q2 2016 Autozone Inc 01-3-2016 BMO PGR.N Q4 2015 Progressive Corp 01-3-2016 BMO MDT.N Q3 2016 Medtronic plc 01-3-2016 AMC ROST.OQ Q4 2015 Ross Stores Inc 02-3-2016 13:00 BFb.N Q3 2016 Brown-Forman Corp 03-3-2016 BMO KR.N Q4 2015 Kroger Co 03-3-2016 02:00 COST.OQ Q2 2016 Costco Wholesale Corp 03-3-2016 AMC HRB.N Q3 2016 H & R Block Inc 03-3-2016 AMC HPE.N Q1 2016 惠普企业(HPE) 03-3-2016 AMC AVGO.OQ Q1 2016 博通(Broadcom) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)