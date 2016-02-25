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货币新闻 | 2016年 2月 25日 星期四 10:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月25日至3月3日

汤森路透2月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
  
 开始日期      结束日期     公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 (日-月-年)    (日-月-年)                          
 25-2-2016                  BMO        KSS.N       Q4 2015 Kohl's Corp 
 25-2-2016                  BMO        PWR.N       Q4 2015 Quanta Services Inc 
 25-2-2016                  BMO        PDCO.OQ     Q3 2016 Patterson Companies Inc 
 25-2-2016                  BMO        BBY.N       Q4 2016 百思买(Best Buy)
 25-2-2016                  BMO        CPB.N       Q2 2016 Campbell Soup Co 
 25-2-2016                  BMO        CVC.N       Q4 2015 Cablevision Systems Corp 
 25-2-2016                  BMO        IRM.N       Q4 2015 Iron Mountain Inc 
 25-2-2016                  13:00      APA.N       Q4 2015 Apache Corp 
 25-2-2016                  21:15      GPS.N       Q4 2015 Gap Inc 
 25-2-2016     29-2-2016    AMC        BRKb.N      Q4 2015 伯克希尔哈撒韦
 25-2-2016                  AMC        INTU.OQ     Q2 2016 Intuit Inc 
 25-2-2016                  AMC        SWN.N       Q4 2015 Southwestern Energy Co 
 25-2-2016                  AMC        EOG.N       Q4 2015 EOG Resources Inc 
 25-2-2016                  AMC        MHK.N       Q4 2015 Mohawk Industries Inc 
 25-2-2016                  AMC        RRC.N       Q4 2015 Range Resources Corp 
 25-2-2016                  AMC        UHS.N       Q4 2015 Universal Health Services Inc 
 25-2-2016                  AMC        ADSK.OQ     Q4 2016 Autodesk Inc 
 25-2-2016                  AMC        KHC.OQ      Q4 2015 Kraft Heinz Co 
 25-2-2016                  AMC        MNST.OQ     Q4 2015 Monster Beverage Corp 
 26-2-2016                  BMO        CNP.N       Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 
 26-2-2016                  12:00      AMT.N       Q4 2015 American Tower Corp 
 26-2-2016                  14:00      SRE.N       Q4 2015 Sempra Energy 
 29-2-2016                  BMO        NRG.N       Q4 2015 NRG Energy Inc 
 29-2-2016                  BMO        ENDP.OQ     Q4 2015 Endo International PLC 
 01-3-2016                  BMO        DLTR.OQ     Q4 2015 Dollar Tree Inc 
 01-3-2016                  BMO        AZO.N       Q2 2016 Autozone Inc 
 01-3-2016                  BMO        PGR.N       Q4 2015 Progressive Corp 
 01-3-2016                  BMO        MDT.N       Q3 2016 Medtronic plc 
 01-3-2016                  AMC        ROST.OQ     Q4 2015 Ross Stores Inc 
 02-3-2016                  13:00      BFb.N       Q3 2016 Brown-Forman Corp 
 03-3-2016                  BMO        KR.N        Q4 2015 Kroger Co 
 03-3-2016                  02:00      COST.OQ     Q2 2016 Costco Wholesale Corp 
 03-3-2016                  AMC        HRB.N       Q3 2016 H & R Block Inc 
 03-3-2016                  AMC        HPE.N       Q1 2016 惠普企业(HPE)
 03-3-2016                  AMC        AVGO.OQ     Q1 2016 博通(Broadcom)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

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