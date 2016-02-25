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货币新闻 | 2016年 2月 25日 星期四 10:26 BJT

芝加哥期市：小麦价格六日来首次走高，但全球供应充足抑制涨势

近月玉米 上涨0.1%至每蒲式耳3.60美元，上日收高0.7%。

美国农业部将公布种植面积预估，料将表示今年的玉米和大豆种植面积超过去年。

交易商周四将关注埃及小麦进口招标的结果。埃及是全球最大的小麦买主。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 453.50 2.25 +0.50% -0.66% 476.01 27

CBOT玉米 360.00 0.25 +0.07% -0.55% 365.36 40

CBOT大豆 866.25 -1.25 -0.14% -0.35% 875.60 36

CBOT稻米 $10.93 -$0.01 -0.09% +0.51% $11.25 41

美国原油 $31.97 -$0.18 -0.56% +0.31% $30.45 60

汇率

欧元/美元 $1.102 $0.001 +0.10% +0.05%

美元/澳元 0.716 -0.003 -0.47% -0.56%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王颖/王兴亚；审校 张涛/张若琪)

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