芝加哥期市：小麦价格六日来首次走高，但全球供应充足抑制涨势

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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近月玉米 上涨0.1%至每蒲式耳3.60美元，上日收高0.7%。
美国农业部将公布种植面积预估，料将表示今年的玉米和大豆种植面积超过去年。
交易商周四将关注埃及小麦进口招标的结果。埃及是全球最大的小麦买主。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 453.50 2.25 +0.50% -0.66% 476.01 27
CBOT玉米 360.00 0.25 +0.07% -0.55% 365.36 40
CBOT大豆 866.25 -1.25 -0.14% -0.35% 875.60 36
CBOT稻米 $10.93 -$0.01 -0.09% +0.51% $11.25 41
美国原油 $31.97 -$0.18 -0.56% +0.31% $30.45 60
汇率
欧元/美元 $1.102 $0.001 +0.10% +0.05%
美元/澳元 0.716 -0.003 -0.47% -0.56%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王颖/王兴亚；审校 张涛/张若琪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。