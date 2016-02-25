芝加哥期市：小麦价格六日来首次走高，但全球供应充足抑制涨势

近月玉米 上涨0.1%至每蒲式耳3.60美元，上日收高0.7%。

美国农业部将公布种植面积预估，料将表示今年的玉米和大豆种植面积超过去年。

交易商周四将关注埃及小麦进口招标的结果。埃及是全球最大的小麦买主。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。