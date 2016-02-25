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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 10:34 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多320亿四期债，期限三、五、七和10年

路透上海2月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(3月1日)招标发行四期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

上述四期债中，三年期为新发债，其余期限均为增发债。三年期为国开行2016年第八期债券，五年和七年期为该行今年第六期 和第七期的增发债，10年期为2015年第18期 增发债。

具体发行条款如下：

2016年第八期新发债、2016年第六、七期及2015年第18期增发债

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发行上限 3年：60亿元；5/7年：70亿元；10年：120亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：3月1日9:30-10:30；7/10年：3月1日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 3/3

起息日 3年：3/3；5年：2/18

7年：2/25；10年：2015/9/10

分销期 3/2-3/3

上市日 3/7

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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