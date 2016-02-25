中国新债：国开行下周二将发行至多320亿四期债，期限三、五、七和10年

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海2月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(3月1日)招标发行四期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。
上述四期债中，三年期为新发债，其余期限均为增发债。三年期为国开行2016年第八期债券，五年和七年期为该行今年第六期 和第七期的增发债，10年期为2015年第18期 增发债。
具体发行条款如下：
2016年第八期新发债、2016年第六、七期及2015年第18期增发债
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发行上限 3年：60亿元；5/7年：70亿元；10年：120亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：3月1日9:30-10:30；7/10年：3月1日9:30-11:20
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 3/3
起息日 3年：3/3；5年：2/18
7年：2/25；10年：2015/9/10
分销期 3/2-3/3
上市日 3/7
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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