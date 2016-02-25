中国新债：国开行下周二将发行至多320亿四期债，期限三、五、七和10年

路透上海2月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(3月1日)招标发行四期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

上述四期债中，三年期为新发债，其余期限均为增发债。三年期为国开行2016年第八期债券，五年和七年期为该行今年第六期 和第七期的增发债，10年期为2015年第18期 增发债。