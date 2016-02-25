台湾债市：指标公债殖利率收小升，窄幅波动观望标债结果

* 指标10年券收盘殖利率收盘小升 * 10年券窄幅波动，观望标债结果 * 10年券发行前殖利率明日看0.84-0.88% 路透台北2月25日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周四收升。交易 员表示，近日短券行情不佳令10年券压力显现，但倒也未升破先前高位，殖利率波动区间稍 小，全日未达1基点；市场依旧观望初级市场标售结果。 一位票券商交易员指出，105/4期公债若加计处所的放空量，目前空单留仓高达134亿。 此期券的标售金额也不过300亿台币，如此高额的空单比重可说相当罕见。多方虽想奇袭但 未果，反使多单却步，今日卖压稍大。 〞多方想轧(空)，但轧不动，只好先退场观望。〞前述票券商交易员表示。 也有交易员指出，先前冷券市场一度出现卖压，但今日观察到冷券市场有某大型投资盘 买入15年存续期利率约1.2%的公债，冷10年券若在0.9%有买盘进场，则105/4期指标公债的 殖利率走高恐怕不易。 也有银行交易员认为，全球景气复苏力道疲弱，虽然最坏的时期已经过去，但预料低利 率仍将维持一段时间，资金充裕的环境也将继续维持。 〞资金很多，...公债还是安全的标的。〞一位小型商银交易人士表示。 交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.84-0.88%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.50 0.5750% 0.5750-0.5950% 4.0 10 105/4 +0.84 0.8620% 0.8560-0.8625% 121.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 0.0000% 20 104/14 0.0000% 10 105/4 0.8620% 5 104/13 0.5750% 3 104/1 0.0000% 2 104/10 0.0000% (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)