台湾债市：指标公债殖利率收小升，窄幅波动观望标债结果

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 指标10年券收盘殖利率收盘小升 * 10年券窄幅波动，观望标债结果 * 10年券发行前殖利率明日看0.84-0.88% 路透台北2月25日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周四收升。交易 员表示，近日短券行情不佳令10年券压力显现，但倒也未升破先前高位，殖利率波动区间稍 小，全日未达1基点；市场依旧观望初级市场标售结果。 一位票券商交易员指出，105/4期公债若加计处所的放空量，目前空单留仓高达134亿。 此期券的标售金额也不过300亿台币，如此高额的空单比重可说相当罕见。多方虽想奇袭但 未果，反使多单却步，今日卖压稍大。 〞多方想轧(空)，但轧不动，只好先退场观望。〞前述票券商交易员表示。 也有交易员指出，先前冷券市场一度出现卖压，但今日观察到冷券市场有某大型投资盘 买入15年存续期利率约1.2%的公债，冷10年券若在0.9%有买盘进场，则105/4期指标公债的 殖利率走高恐怕不易。 也有银行交易员认为，全球景气复苏力道疲弱，虽然最坏的时期已经过去，但预料低利 率仍将维持一段时间，资金充裕的环境也将继续维持。 〞资金很多，...公债还是安全的标的。〞一位小型商银交易人士表示。 交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.84-0.88%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.50 0.5750% 0.5750-0.5950% 4.0 10 105/4 +0.84 0.8620% 0.8560-0.8625% 121.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 0.0000% 20 104/14 0.0000% 10 105/4 0.8620% 5 104/13 0.5750% 3 104/1 0.0000% 2 104/10 0.0000% (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。