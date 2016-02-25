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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 15:28 BJT

台湾债市：指标公债殖利率收小升，窄幅波动观望标债结果

* 指标10年券收盘殖利率收盘小升
    * 10年券窄幅波动，观望标债结果
    * 10年券发行前殖利率明日看0.84-0.88%

    路透台北2月25日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周四收升。交易
员表示，近日短券行情不佳令10年券压力显现，但倒也未升破先前高位，殖利率波动区间稍
小，全日未达1基点；市场依旧观望初级市场标售结果。
    
    一位票券商交易员指出，105/4期公债若加计处所的放空量，目前空单留仓高达134亿。
此期券的标售金额也不过300亿台币，如此高额的空单比重可说相当罕见。多方虽想奇袭但
未果，反使多单却步，今日卖压稍大。
    
    〞多方想轧(空)，但轧不动，只好先退场观望。〞前述票券商交易员表示。
    
    也有交易员指出，先前冷券市场一度出现卖压，但今日观察到冷券市场有某大型投资盘
买入15年存续期利率约1.2%的公债，冷10年券若在0.9%有买盘进场，则105/4期指标公债的
殖利率走高恐怕不易。
    
    也有银行交易员认为，全球景气复苏力道疲弱，虽然最坏的时期已经过去，但预料低利
率仍将维持一段时间，资金充裕的环境也将继续维持。
    
    〞资金很多，...公债还是安全的标的。〞一位小型商银交易人士表示。
    
    交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.84-0.88%。   
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +1.50     0.5750%  0.5750-0.5950%       4.0
 10   105/4                    +0.84     0.8620%  0.8560-0.8625%     121.5
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  30    104/11                       0.0000%
  20    104/14                       0.0000%
  10     105/4                       0.8620%
   5    104/13                       0.5750%
   3     104/1                       0.0000%
   2    104/10                       0.0000%
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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