澳新汇市：澳元全线下滑，受累于企业资本支出前景疲软

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
澳元表现疲弱，部分源于2016/17年的澳洲企业计划投资额预计为830亿澳元，低于预期的大约930亿澳元。
“资本支出情况目前没有达到希望的水平，”RBC Capital Markets的资深分析师Su-Lin Ong表示，“这可能仍会严重拖累经济活动，并与澳洲央行的宽松倾向相符。”Ong预期央行会在9月前降息。
澳洲央行将于下周召开月度政策会议，市场广泛预期届时将维持指标利率不变。
澳元兑英镑 仍保持可观的涨幅，报1.9413澳元。
英镑兑新西兰元 报2.0909新西兰元，接近周三触及的低点2.0853。
新西兰元兑美元 相对变化不大，报0.6651美元。隔夜从0.6668走低。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张涛；审校 王兴亚/徐文焰)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。