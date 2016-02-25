澳新汇市：澳元全线下滑，受累于企业资本支出前景疲软

澳元表现疲弱，部分源于2016/17年的澳洲企业计划投资额预计为830亿澳元，低于预期的大约930亿澳元。

“资本支出情况目前没有达到希望的水平，”RBC Capital Markets的资深分析师Su-Lin Ong表示，“这可能仍会严重拖累经济活动，并与澳洲央行的宽松倾向相符。”Ong预期央行会在9月前降息。

澳洲央行将于下周召开月度政策会议，市场广泛预期届时将维持指标利率不变。

澳元兑英镑 仍保持可观的涨幅，报1.9413澳元。

英镑兑新西兰元 报2.0909新西兰元，接近周三触及的低点2.0853。

新西兰元兑美元 相对变化不大，报0.6651美元。隔夜从0.6668走低。(完)

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