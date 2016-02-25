台湾债市：指标10年券殖利率走升，短券有压力影响10年持券信心

路透台北2月25日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周四盘初走升。交易员表示，短率在央行调控下未见下跌反而趋升，令五年以下短券压力浮现，进一步影响10年公债105/4期的持券信心。

他们表示，10年券105/4期在本周的交易区间上缘窄幅波动，市场气氛偏空一些。由于本周末有三天长假，收假后马上就要标售10年公债了，这可能令市场谨慎的气氛稍浓。

〞彭伯伯(彭淮南)的心理，真的很难猜。〞一位大型证券交易员表示。

他解释，去年第三季央行先大举调降隔夜拆款利率，但12月又一直都没有动，等宣布降息才一举调降。至于今年第一季，央行1月底时已经先降了隔拆3基点，但最近短率又在央行冲销下有上行的疑虑，实在看不懂央行的心态。

不过也有交易员提到，此期券仍有空单高逾百亿台币，这将在交割前回补完毕，不是在初级市场标入，就是在等殖上回补，这将是多头最佳的保护伞。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.855-0.865%。

本地时间10:45，五年券104/13期 涨3.50基点至0.5950%，成交1.0亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.78基点至0.8614%，成交79.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨1.06%。

美国公债周三基本持平，因油价和股市逆转稍早跌势，大幅波动的油市料近期仍将主导债市走势。 指标10年期公债 价格上涨2/32，收益率报1.74%，盘中最低跌至1.65%。

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