日本股市：油价反弹带动日股早盘上涨，投资者关注G20会议

市场参与者称，投资者聚焦周五的上海G20会议，将之视为当前失去方向的市场的潜在推动因素。

“IMF已经暗示，G20峰会与会国将利用此次会议磋商采取协同政策反应的可能性，以应对可能演变成危机的局势，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall称。

“我认为，投资者会密切关注G20会议，寻找有关财政协同反应的任何迹象。”

夏普 股价跳涨5.8%，此前据日本经济新闻报导，夏普已同意接受台湾鸿海的收购提议；这将是规模最大的外国企业并购日本科技公司交易。

日本汽车生产商逆势下跌，因日圆走强打压该严重依赖出口的行业前景。丰田汽车 跌2%，日产汽车 跌1.3%，马自达 跌1.8%。

东证股价指数 涨1%至1,297.51点，33个分项指数中有32个上涨。