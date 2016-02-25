日本股市：油价反弹带动日股早盘上涨，投资者关注G20会议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
市场参与者称，投资者聚焦周五的上海G20会议，将之视为当前失去方向的市场的潜在推动因素。
“IMF已经暗示，G20峰会与会国将利用此次会议磋商采取协同政策反应的可能性，以应对可能演变成危机的局势，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall称。
“我认为，投资者会密切关注G20会议，寻找有关财政协同反应的任何迹象。”
夏普 股价跳涨5.8%，此前据日本经济新闻报导，夏普已同意接受台湾鸿海的收购提议；这将是规模最大的外国企业并购日本科技公司交易。
日本汽车生产商逆势下跌，因日圆走强打压该严重依赖出口的行业前景。丰田汽车 跌2%，日产汽车 跌1.3%，马自达 跌1.8%。
东证股价指数 涨1%至1,297.51点，33个分项指数中有32个上涨。
JPX-日经400指数 涨1%至11,744.13点。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。