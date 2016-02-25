《香港重要政经日程》--2月25日-3月18日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
================== 今日重要政经消息=================
2月25日（周四）
-- 公布1月份进出口数字。
-- 恒生指数公司公布恒生指数 季度检讨结果。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 银河娱乐 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
--9:30 东北电气 在中国举行临时股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 正大企业国际 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 利福国际 公布全年业绩。
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月10日（周四）
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
*--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
*3月14日（周一）
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
*3月16日（周二）
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
*3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。