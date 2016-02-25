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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 11:09 BJT

《汇市简讯》美元指数原地踏步，技术讯号中性

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* 美元指数昨日走出十字星型态，亚洲时段迄今走势迟缓

* 市场涨跌不一。电子迷你标普500指数期货上涨0.1%，美国原油下跌0.3%，沪综指下跌逾1.5%，日经指数上涨0.7%。

* 动能指标上升，5日、10日及20日移动均线冲突，20日波林格区间收缩

* 技术讯号中性，但美元指数小幅上涨，接下来的停止单布在1/2月跌势的61.8%回档位98.07

* 纽约盘低点97.23及伦敦盘高点97.91分别是第一道支撑/阻力位

* 技术图表：reut.rs/1UmoOPE

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)

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