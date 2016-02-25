《汇市简讯》美元指数原地踏步，技术讯号中性

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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* 美元指数昨日走出十字星型态，亚洲时段迄今走势迟缓
* 市场涨跌不一。电子迷你标普500指数期货上涨0.1%，美国原油下跌0.3%，沪综指下跌逾1.5%，日经指数上涨0.7%。
* 动能指标上升，5日、10日及20日移动均线冲突，20日波林格区间收缩
* 技术讯号中性，但美元指数小幅上涨，接下来的停止单布在1/2月跌势的61.8%回档位98.07
* 纽约盘低点97.23及伦敦盘高点97.91分别是第一道支撑/阻力位
* 技术图表：reut.rs/1UmoOPE
(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。